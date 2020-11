Tausende Erstsemester haben in Berlin ihr Studium begonnen - und sitzen erst mal zu Hause. Erstsemesterveranstaltung, Tutorium, Vorlesung - all läuft digital. Und wie lange das noch dauert ist unklar. Wie geht es ihnen damit? Drei Gesprächsprotokolle.

Valentin, 18, studiert Geschichte und Philosophie an der Humboldt Universität in Berlin

Dass die Vorlesungen darin bestehen, vorm Computer zu sitzen und viel mitzuschreiben, damit komme ich im Großen und Ganzen klar. Ziemlich schade finde ich, dass die Tutorien auch so stattfinden. Ich glaube, dass Diskussionen viel einfacher laufen würden, wenn sie live stattfänden und man nicht immer so eine kleine digitale Hand heben müsste. Es fehlt einfach die Lockerheit und Spontaneität.

Es ist nicht einfach, die derzeitige Situation zu beschreiben. Ich vermisse etwas, was ich gar nicht kenne. Alle sagen immer, "studieren ist die beste Zeit des Lebens". Deswegen vermisse ich im Prinzip nur, dass sich diese Erzählungen endlich erfüllen. Positiv ausgedrückt ist da eigentlich so eine Art Vorfreude darauf, dass es irgendwann richtig losgeht mit dem Studentenleben.

Eigentlich habe ich eine Wohnung in Tempelhof. Momentan wäre dort mein einziger Kontakt zur Außenwelt mein PC. Deswegen bin ich zu meinen Großeltern "geflüchtet", die am Rand von Berlin wohnen. So habe ich Kontakt zu Menschen, die ich kenne und bin nicht so allein. Bis Ende November bleibe ich jetzt mindestens hier.

Ich hoffe, dass zu Weihnachten oder vielleicht danach die Infektionszahlen so weit zurückgehen, dass wieder ein Tutorium mit ein paar Dutzend anderen stattfinden kann, in einem großen Vorlesungssaal vielleicht. Und dass spätestens zum Ende des Semesters ein bisschen Normalität an die Uni zurückkehren kann.

Den Campus kenne ich nur von einer Führung, die von der Fachschaft Geschichte organisiert wurde. Aufgrund von Corona war es allerdings nicht gestattet, dass wir selbst in ganz kleinen Gruppen in irgendeines der Gebäude reindurften. Immerhin habe ich bei der Gelegenheit ein paar Kommilitonen getroffen und konnte Studenten aus höheren Semestern, die die Führungen gegeben haben, Fragen stellen.

Wir machen eigentlich alles über Videokonferenz-Programme wie Zoom. Ich finde, bei den Vorlesungen und Seminaren geht das in Ordnung. Zumindest so lange, wie die Internetverbindung nicht schwächelt. Mir ist es leider schon öfter passiert, dass ich aus den Kursen rausgeschmissen wurde. Wenn man sich immer wieder neu einwählen muss, verpasst man natürlich auch jedes Mal wieder etwas. Aber viele Dozenten geben sich Mühe, wollen sicherstellen, dass alle mitkommen, und stellen ihre Präsentationen und Materialien nach den Veranstaltungen online zur Verfügung.

Ich bin aus Berlin. Deswegen ist der Studienbeginn für mich nicht so ein kompletter Neubeginn wie für viele der anderen. Allerdings ist es wirklich schade, dass das Zwischenmenschliche so komplett fehlt. In meiner Kindheit habe ich mir das Studium immer etwas romantischer vorgestellt, so wie in amerikanischen Filmen, man lernt viel Neues kennen, tauscht sich aus, geht auch mal feiern und wird irgendwann Teil einer Gemeinschaft. Jetzt hocke ich jeden Tag stundenlang vor meinem Laptop und bin eigentlich immer zu Hause. Meine Generation hat nun aber leider Pech gehabt.

Wir haben tatsächlich 100 Prozent des Unterrichts online. Manche Veranstaltungen sind live, andere sind asynchron, wurden also aufgezeichnet. Das sind dann entweder eine Art Folien-Podcasts, so vertonte Powerpoint-Präsentation oder Videos. Das hat Vorteile. Ich kann zum Beispiel mal anhalten und es mir nochmal anhören.

Ich wollte nach der Schule eigentlich für ein Jahr nach Aserbaidschan gehen. Das wurde natürlich wegen Corona abgesagt. Deswegen habe ich mich spontan für das Studium entschieden. In Berlin kannte ich bis vor ein paar Wochen niemanden. Jetzt wohne ich zwar in einer WG, aber es ist schon verrückt, dass ich sonst niemanden habe, den ich treffen kann.

Die erste Woche war total chaotisch. Manche waren noch nicht immatrikuliert, hatten deshalb keinen Zugriff auf das Netzwerk und konnten dann nicht an den Vorlesungen teilnehmen oder mussten sich Links von den Kommilitonen schicken lassen. Es gab auch einen Tag, an dem unsere Videoplattform komplett zusammengestürzt ist. Da hieß es schlicht: "Tja, Sie haben jetzt halt keine Vorlesung".

Ob eine Veranstaltung gut ist, hängt aber auch stark von den Dozierenden ab. Manche machen das extrem gut. Sie zeigen viele Hilfsmöglichkeiten auf, verlinken hier noch was und machen einfach sehr gute Videos. Andere nuscheln in das Mikrofon, so dass man eigentlich gar nichts versteht. Aber da weiß ich auch nicht, ob es in Päsenz besser wäre.

Mitte Oktober war uns noch in Aussicht gestellt worden, dass wir die Hälfte der Veranstaltungen in Präsenz erleben können. Aber mich persönlich schockt inzwischen nicht mehr viel. Das ist jetzt eben so, das Abitur war auch schon so. Meine Situation ist sowieso nicht so schlimm. Das ist okay, aber natürlich nicht cool.

Allerdings merke ich, dass es von meiner Tagesform abhängt, wie ich mir den Rest des Semesters vorstelle. Manchmal bin ich optimistisch und denke, im nächsten Sommer wird es wieder besser und gerade ist alles machbar, es macht Spaß, ist interessant. Und an manchen Tagen zieht's mich richtig runter und ich denke: "Boah, alles irgendwie doof." Ich habe totale Stimmungsschwankungen, was ich normalerweise nicht habe. Wenn man sehr viel für sich alleine am Bildschirm ist, macht einen das auf Dauer schon fertig. Es ist schwierig sich zu motivieren, wenn es keinen interessiert, ob ich das jetzt mache oder nicht; ob ich mir jetzt die Vorlesung ansehe oder nicht. Wenn ich mit meinen Schulfreunden aus der Oberpfalz telefoniere, die jetzt in anderen Städten studieren, merke ich, dass es denen ähnlich geht. Viele sind ein bisschen resigniert und kämpfen mit Selbstzweifeln.

Gesprächsprotokolle: Oliver Noffke