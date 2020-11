Weil die Intensivstation des Vivantes-Klinikums in Berlin-Neukölln aktuell stark durch Corona-Patienten ausgelastet ist, erwägt die Krankenhausleitung, die Notaufnahme bei den Rettungsdiensten abzumelden. Feuerwehr und Krankentransporte müssten dann andere Kliniken anfahren. Eine Vivantes-Sprecherin bestätigte rbb|24 am Samstag entsprechende Informationen des "Tagesspiegels".

Gut 50 Covid-19-Patienten würden aktuell in dem Krankenhaus behandelt, sagte Sprecherin Kristina Tschenett. Im Moment versuche die Klinik, andere Lösungen zu finden. So werde versucht, Patienten in andere Kliniken zu verlegen.