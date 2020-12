KInderarzt Berlin Montag, 28.12.2020 | 18:19 Uhr

Ich war gestern NAchmittag beim Impfstart in der ARENA in Treptow mit dabei.

Schon am Vormittag waren 36 mobilte Impfteams gestartet.

Von der ersten Lieferung an Impfdosen kam sicher nur ein kleiner teil in die ARENA, ich schätzte mal die gut 15 Ärzte haben 250 Dosen verimpft. Das ist jetzt eine kleine Anzahl, aber man muss die Abläufe in der Realität noch einschwingen lassen. Zwar waren ca 300 Heimmitarbeiter/innen eingeladen worden aber nicht jeden hatte das Schreiben erreicht. So waren denn ca 150 zum Impfen da.

Wichtig wird sein, dass man sowohl EINLADUNG als auch AUSWEIS mitbringt.

Es gibt 80 Computerarbeitsplätze zur Anmeldung,

dann folgen Kabinne, in denen man einen Info-Film sehen kann.

Die Ärzte haben dann auch 780 Impfkabinen.

Der Impfstoff wird vom Apothekerpersonal vorbereitet.

Bundeswehrsoldaten fotografieren alle Dokumente zur Kontrolle aller Unterschriften, viel Bürokratie.

Die Impfung an sich ist dann ein klacks.