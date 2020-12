Die Berliner Polizei ist am Montagabend mehreren Männern auf die Schliche gekommen, die gleich gegen mehrere Regeln und Gesetze verstoßen haben.



Wie die Polizei am Dienstag auf Twitter mitteilte, rückten Beamte zu einer Wohnung im Ortsteil Britz auf, in der sich "einige Männer aus vier Haushalten" aufhielten. Das ist nach geltender Berliner Corona-Verordnung untersagt. Während des Lockdowns dürfen sich in der Hauptstadt maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen.

Um die zu große Männerrunde zu bemerken, brauchte es auch keine Nachbarn. Die Gruppe machte die Polizeikräfte höchstpersönlich auf sich aufmerksam: Einer von ihnen ballerte laut Polizei mehrfach mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon und habe so die 25. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei auf den Plan gerufen.