Erste Corona-Geimpfte in Berlin

Der 101-jährigen Gertrud Haase, die als erste Person in Berlin gegen Covid-19 geimpft wurde, fühlt sich weiterhin gut. Knapp zwei Wochen nach der ersten Dosis hieß es am Donnerstag in dem Steglitzer Pflegeheim: "Frau Haase geht es super".

Die meisten Heimbewohner seien im ersten Durchgang geimpft worden, sagte Pflegedienstleiterin Marlen Gamlin der dpa. Nun werde die zweite Impfung in dem von der Agaplesion Bethanien Diakonie geführten Pflegeheim vorbereitet.