In Berlin können in einem ersten Schritt etwas weniger Menschen geimpft werden als bisher geplant. Statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 900.000 Impfdosen werde Berlin zunächst nur etwa 720.000 Dosen erhalten, teilte die Senatsgesundheitsverwaltung dem rbb am Dienstag mit. Die ersten 310.000 Dosen kommen von den Herstellern Biontech/Pfizer und Moderna.



Bereits Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass sich der Aufbau von Lieferketten für den Impfstoff verzögert und deshalb auch Deutschland insgesamt in einem ersten Schritt weniger Impfstoff erhält.