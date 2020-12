Zehn Rettungswagen der Berliner Feuerwehr sind am Montagabend zum Vivantes-Klinikum in Berlin-Neukölln ausgerückt, weil die Rettungsstelle überlastet war und Patienten verlegt werden mussten.

"Aufgrund von erhöhtem Patientenaufkommen in der Rettungsstelle" seien mithilfe der Feuerwehr neun Patienten in andere Berliner Krankenhäuser verlegt worden, bestätigte eine Krankenhaus-Sprecherin am Dienstag.