Zur Unterstützung von obdachlosen Menschen in den Wintermonaten der Corona-Pandemie stockt der Berliner Senat die Hilfskapazitäten auf. Zusätzlich zu den rund tausend Notübernachtungsplätzen der Kältehilfe würden mehr Übernachtungsangebote und Aufenthaltsorte für kalte Tage geschaffen, erklärte die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales am Mittwoch. Gäste und Mitarbeiter der Einrichtungen sollen sich demnach Corona-Schnelltests unterziehen.

Ab dem 15. Dezember werden außerdem täglich 450 warme Mahlzeiten und Lunchpakete verteilt, das Angebot ist finanziert bis März. Auch ein Gastronomiebetrieb in Berlin-Mitte soll tagsüber für bis zu 150 Gäste geöffnet werden.



Um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, ist der Betrieb in verschiedenen Zeitfenstern mit festgelegten Besucherzahlen geregelt. Weitere Projekte sind laut Senat geplant, geeignete Einrichtungen werden demnach geprüft. Zudem sind 46.5000 Corona-Schnelltestes von November bis März Teil der Strategie, Wohnungslose und Mitarbeiter der Hilfseinrichtungen vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 zu schützen. Ziel sei es, die Gäste der Kältehilfe täglich und die Mitarbeiter einmal die Woche zu testen.

Zusätzlich zum Vorstoß des Berliner Senats beteiligen sich seit November das "Sezer Hotel" in Niederschönweide, die "Pension Reiter" in Friedrichshain und das "Hostel Pfefferbett" in Prenzlauer Berg drei Hotels an der Kältehilfe. Insgesamt 200 Betten stellen sie in Absprache mit der Koordinationsstelle Kältehilfe, zuständigen Bezirken und der Senatsverwaltung zur Verfügung.