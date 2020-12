Wegen möglichen Betrugs bei Corona-Soforthilfen haben Ermittler Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin durchsucht. Auch in München und Pforzheim (Baden-Württemberg) gab es in dem Zusammenhang Razzien. Insgesamt zehn Wohnungen wurden durchsucht.



Die Einsätze am Dienstag richteten sich nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes gegen sechs Verdächtige im Alter von 28 bis 79 Jahren. Diese sollen im Frühjahr Corona-Hilfen für verschiedene Unternehmen in Gesamthöhe von mehr als 400.000 Euro unrechtmäßig beantragt und dafür zahlreiche Urkunden gefälscht haben.