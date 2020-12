Der Kauf von Feuerwerk ist rund um Silvester bereits verboten - nun hat der Berliner Senat die Zahl der sogenannten Pyroverbotszonen drastisch erhöht: In insgesamt 56 Bereichen der Stadt sind das Abbrennen und gar der Aufenthalt in der Silvesternacht untersagt.

In diesen insgesamt 56 Zonen ist das Abbrennen von Pyrotechnik, also sämtlichen Böllern, Raketen, Tischfeuerwerk und anderen Feuerwerksartikeln vom Beginn des 31. Dezember bis zum Ende des 1. Januar 2021 verboten. Es gilt für Straßen, Plätze und Grünanlage, nicht für Privatgrundstücke. Ebenso untersagte die Senatsverwaltung in diesem Zeitraum generell den Aufenthalt auf diesen öffentlichen Plätzen. Nur durchqueren sei erlaubt, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwochvormittag. Verstöße werden mit Bußgeld geahndet, mindestens 500 und höchstens 1.000 Euro [berlin.de] .

Der Senat begründete die Regelung mit Infektionsschutzgründen, sie basiert auf Paragraph 25 der aktuellen Corona-Verordnung [berlin.de]. "Wir müssen, wo immer es geht, die Infektionsrisiken minimieren. In Gruppen auf der Straße zu böllern birgt erhebliche Risiken für unsere Gesundheit. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern arbeiten schon jetzt am Limit. Deswegen mein Appell an die Berlinerinnen und Berliner: Bleiben Sie zuhause, begrüßen Sie das neue Jahr im kleinen Kreis und verzichten Sie auf Feuerwerk und Böllerei", teilte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit.

Die Polizei könne nicht jeden Böllerwurf verhindern, sie werde sich aber entsprechend vorbereiten und Verstöße konsequent ahnden, sagte Geisel. Berlin folgt damit mehreren anderen Bundesländern und Großstädten, die das Böllern in diesem Jahr im öffentlichen Raum ebenfalls teilweise oder komplett verbieten, beispielsweise Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen [mdr.de]. In Potsdam soll es am Mittwoch ebenfalls eine Entscheidung über ein mögliches Böllerverbot geben. Im Landkreis Elbe-Elster wurde es bereits beschlossen.

In Niedersachsen wurde in der vergangenen Woche ein generelles Böllerverbot außer Kraft gesetzt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte zuvor entschieden, dass ein grundsätzliches Verbot als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig ist. In anderen Fällen, wie beispielsweise in Mannheim, hatten Eilanträge vor Gericht keinen Erfolg, das Böllerverbot wurde bestätigt.