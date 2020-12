dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 20.12.2020 | Birgit Raddatz | Bild: dpa/Britta Pedersen

Weihnachten und Jahreswechsel - So arbeiten Labore und Gesundheitsämter über die Feiertage

20.12.20 | 09:45 Uhr

Gewöhnlich geht es über Weihnachten und Silvester eher ruhig zu in den Ämtern - doch das Coronavirus kennt keine Pause. Viele Gesundheitsämter und Labore in Berlin machen durch - doch es gibt Unterschiede zwischen den Bezirken. Von Birgit Raddatz

In normalen Zeiten wären die Öffnungszeiten und die Personalbesetzung in Gesundheitsämtern über die Weihnachtsfeiertage wohl weniger interessant. Doch das Coronavirus wird sich auch über die Zeit zwischen den Jahren verbreiten. So wird befürchtet, dass die Infektionszahlen anschließend noch einmal in die Höhe schnellen könnten. Doch eine Abfrage unter den Gesundheitsämtern ergibt deutliche Unterschiede bei der Personalbesetzung. Während in einigen nur eine Notbesetzung arbeitet, haben andere sogar aufgestockt.



Infos im Netz www.berlin.de - Überblick Gesundheitsämter in Berlin

So spricht man in Treptow-Köpenick von einer reduzierten Personalstärke. "Am 26.12. und am 02.01. wird für Fragen der Bürger die Telefonhotline von 9 bis 14 Uhr besetzt sein. Das Amt ist in dieser Zeit mit reduzierten Personalstärke im Einsatz."



Im Gesundheitsamt Neukölln gibt an Weihnachten und Silvester nur eine Rufbereitschaft, wie der zuständige Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) dem rbb sagte. "Darüber hinaus haben wir am 27. Dezember und am 2. Januar eine Aufbereitung von Fällen, die liegen geblieben sind. Wir werden also nacharbeiten, was wir zwischen den Feiertagen nicht leisten konnten", so Liecke.



Das Gesundheitsamt Spandau ist an Sonn- und Feiertagen immer über die Nummer der Rufbereitschaft telefonisch erreichbar ist. "An den Feiertagen gibt es eine reduzierte Besetzung zur Bearbeitung neu eingehender Fallmeldungen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Kontaktnachverfolgung sei abgesichert. "Eine ausreichende Besetzung ist vor Weihnachten und zwischen Weihnachten und Neujahr sicher gestellt."

In Steglitz-Zehlendorf hingegen hat man die Personalstärke aufgestockt. "Von der Hotline über die Nachverfolgung, die E-Mail-Bearbeitung bis hin zur Quarantäne ist das Gesundheitsamt an jedem Tag besetzt. Über die Feiertage sind durchgängig etwa 45 bis 50 Kolleg*innen im Einsatz", teilt das Amt dem rbb schriftlich mit. In Reinickendorf sind 20 Menschen über die Feiertage im Einsatz. Hier wird über die Feiertage ein erhöhtes Aufkommen erwartet, heißt es vom Gesundheitsamt. "Wir besetzen die Feiertagen wie üblicherweise am Wochenende mit etwa 20 Personen."

In Friedrichshain-Kreuzberg arbeitet die Pandemiekoordination des Gesundheitsamtes an den Werktagen der 52. und 53. Kalenderwoche regulär zwischen 9 und 17 Uhr. Am 24. Dezember ist eine Besetzung von 9 bis 13 Uhr, am 26., 31.12. und am 2.1.21 von 10 bis 14 Uhr geplant, heißt es auf schriftliche Anfrage.

Das Gesundheitsamt Mitte teilte mit, dass genügend Personal eingeplant ist, auch über die Feiertage, insbesondere für die Hotline und Kontaktnachverfolgung.



Der Bezirk Pankow erklärte, dass die Hotline in den beiden Feiertags-Wochen jeweils Montag bis Donnerstag und Samstag erreichbar sein wird. Die Kontaktnachverfolgung soll in den beiden Wochen jeweils Montag bis Donnerstag, sowie Samstag und Sonntag im Einsatz sein.



Tempelhof-Schöneberg plant, wie auch bisher an Wochenenden und Feiertagen, ebenfalls den Einsatz von Personal an den Feiertagen.



Marzahn-Hellersdorf konnte aus Personal- und Zeitgründen keine Angaben machen. Alle anderen Gesundheitsämter hatten sich auf die Anfrage nicht zurückgemeldet.

Labore testen nur Menschen mit Symptomen

Die Labore können über Weihnachten und Silvester nur diejenigen testen, die Symptome haben, bestätigt die Sprecherin der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM). Soll heißen: Reisende, die einen Test brauchen, können nur versuchen, in den privaten Teststellen zum Beispiel am Flughafen BER (regulär täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet) oder im Berliner E-Werk in Mitte (regulär täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet) einen Abstrich zu bekommen. Dieser ist dann aber eine Privatleistung und kostet 69 Euro. Auch das Landeslabor Berlin-Brandenburg fährt seine Kapazitäten über die Feiertage zurück. Hier werden zwar ohnehin keine Tests ausgewertet, aber weitergeleitet an die Bayer AG, die ebenfalls Betriebsferien macht. Die Federführung des Landeslabors Berlin-Brandenburg (LLBB) liegt bei Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). "Wir haben im Land Berlin einen angespannte Testkapazität, aufgrund der hohen Zahlen, die wir haben. Die Gesundheitsverwaltung hat erklärt, dass wir auch über die Feiertage das hinbekommen werden, dass die notwendigen Tests durchgeführt werden", so Behrendt. Grundsätzlich gebe es auch Schnelltests, für die man kein Labor bräuchte. Niemand müsse sich Sorgen machen, "dass hier Lücken entstehen".

Sendung: Inforadio, 18.12.2020, 06:45 Uhr