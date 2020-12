Kalayci: Erste Impfdosen in Berlin reichen nicht einmal für Pflegeheim-Bewohner

In Berlin sollen ab dem 26. Dezember die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Doch laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci werden zunächst deutlich weniger Dosen geliefert als erwartet - sie reichen gerade einmal für 9.000 Personen.

"Mit den Informationen, die wir zurzeit haben, rechnen wir mit 18.000 Impfdosen. Das wird noch nicht einmal für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen reichen“, sagte sie der rbb-Abendschau. Da die Impfung - je nach Stoff - im Abstand von zwei oder drei Wochen einmal wiederholt werden muss, würden die Dosen für rund 9.000 Personen reichen.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) rechnet für den geplanten Start der Corona-Impfungen am 26. und 27. Dezember mit weit weniger Impfdosen als erwartet.

Was wir über die Corona-Impfungen wissen - und was nicht

Die Beschaffung des Impfstoffs liegt in den Händen des Bundes. Ursprünglich waren 900.000 Impfdosen für Berlin erwartet worden, die Zahl wurde erst vor wenigen Tagen korrigiert auf 550.000 für das erste Quartal 2021.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterzeichnete am Freitag die Verordnung, die den Rahmen für die Impfungen gegen das Coronavirus schafft. [tagesschau.de] Grundsätzlichen Anspruch darauf haben demnach alle Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland. Festgelegt wird aber, dass Bund und Länder den zunächst nur begrenzt vorhandenen Impfstoff in einer festgelegten Reihenfolge einsetzen sollen.