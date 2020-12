"Brandenburg vermeldet neuen Höchststand bei Corona-Toten."

Insgesamt ist die Zahl der Covid-19-Toten im Bundesland damit auf 998 gestiegen. Anfang Dezember waren noch weniger als halb so viele - rund 400 - Pandemie-Opfer in Brandenburg zu beklagen. Seitdem hat sich die Zahl der Corona-Toten in nur vier Wochen mehr als verdoppelt.

In Brandenburg gibt es einen neuen Höchststand an Corona-Toten innerhalb eines Tages: Am Dienstag hat das Gesundheitsministerium 60 an oder mit dem Coronavirus verstorbene Menschen innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Bislang lag die höchste Todeszahl kurz vor Weihnachten bei 49 Corona-Toten innerhalb eines Tages.

Grund dafür sind die im November und Dezember weiter stark gestiegenen Infektionszahlen. In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Brandenburger Gesundheitsministerium weitere 846 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am stärksten stiegen die absoluten Zahlen in den Landkreisen Spree-Neiße (+231), Potsdam-Mittelmark (+103) und Elbe-Elster (+94). Insgesamt haben sich mehr als 43.000 Menschen im Bundesland seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert.

Entsprechend angespannt bleibt die Lage in den Krankenhäusern: Aktuell werden 1.136 Personen wegen einer Covid-Erkrankung in Brandenburg stationär behandelt - 252 davon intensivmedizinisch. 173 Personen müssen beatmet werden. In fünf Brandenburger Landkreisen sind die Hälfte oder mehr der vorhandenen Intensiv-Betten mit Covid-Patienten belegt. Zuletzt meldete das Bergmann-Klinikum in Potsdam, es befinde sich an der Grenze der Belastbarkeit.