Fünf Tote nach Corona-Ausbruch in Pritzwalker Seniorenheim

In einem Pflegeheim im Brandenburgischen Pritzwalk haben sich mehr als zwei Drittel aller Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Nun gab die Heimleitung bekannt, dass fünf von ihnen verstorben sind. Viele weitere klagen über Fieber und Atemnot.

Nach einem schweren Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim der KMG-Gruppe in Pritzwalk (Prignitz) sind fünf der Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Sonntag auf Nachfrage dem rbb mit.



Mehr als zwei Drittel aller Bewohner habe sich mit dem Coronavirus infiziert, hieß es. Insgesamt seien mittlerweile 79 Bewohner und 46 Mitarbeiter positiv getestet worden.