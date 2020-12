Trotz schärferer Beschränkungen hat die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Brandenburg mit fast 800 Fällen einen neuen Rekordwert erreicht. Von Donnerstag bis Freitag seien 796 Infektionen hinzugekommen, berichtete das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam.

Insgesamt meldete das Gesundheitsministerium am Freitag 22.569 laborbestätigte Covid19-, sowie 448 Tödesfälle. Das sind 23 Tote mehr als noch am Vortag. 533 Menschen werden derzeit wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon 123 intensivmedizinisch. 88 Patienten und Patientinnen sind auf künstliche Beatmung angewiesen.

In Brandenburg waren am Donnerstag laut Bildungsministerium zehn Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen, so viele wie am Tag zuvor. Auch der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat als Corona-Hotspot auf die steigenden Infektionszahlen reagiert und schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen [osl-online.de].

So werden etwa das öffentlichen Leben, der Schulbetrieb sowie das Besuchsrecht in Pflegeheimen weiter eingeschränkt. Ab Montag gilt für Schüler ab der ersten Klasse in Gebäuden eine Maskenpflicht, Sportunterricht ist generell verboten. Für die älteren Schüler gibt es einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Bewohner von Pflegeheimen dürfen nur von einer Person am Tag für eine Stunde besucht werden. Bestattungen können nur noch im engsten Familienkreis stattfinden. In der Öffentlichkeit gilt ein Alkoholverbot.