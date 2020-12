Maren Mol Mittwoch, 09.12.2020 | 15:53 Uhr

Und wieder geht es zu Lasten der Kinder! Bei uns in Strausberg gibt es 85 Fälle, wovon 78 aus Pflegeheimen gemeldet sind und nicht in Schulen! Allein im ganzen Landkreis MOL sind mehr als die Hälfte der Fälle in Pflegeheimen verzeichnet und weder im Handel, Sport oder in Schulen! Dort allein muss was passieren und nicht im Alltag der Kinder!