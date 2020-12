In Brandenburg werden ab Dienstag auch Krankenhaus-Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft. Die Impfungen werden in mehreren Schwerpunkt-Kliniken durchgeführt - zum Beispiel in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder).

So erhalten Menschen in Berlin und Brandenburg ihren Impftermin

Mit Sieben-Tage-Inzidenzen von 510 in Elbe-Elster, 418 in Oberspreewald-Lausitz und 381 in Cottbus ist der Süden Brandenburgs aktuell Corona-Hotspot des Bundeslands. In den Städten Potsdam (259) und Frankfurt (Oder) (220) ist die Infektionslage etwas weniger angespannt.