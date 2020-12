Die ersten Impfungen gegen Covid-19 sollen in Brandenburg am 27. Dezember im besonders betroffenen Landkreis Oberspreewald-Lausitz durchgeführt werden. Ein mobiles Team soll mit den Impfungen in einem Pflegeheim beginnen. Das sagte der parteilose Landrat Siegurd Heinze am Freitag auf einer Pressekonferenz mit Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Am 28. und 29. Dezember sind dann Impfungen in Pflegeeinrichtung im Havelland und in Cottbus geplant. Ab Ende Dezember sollen nach und nach auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern möglichst vor Ort geimpft werden - krankheitsbedingt fällt dort laut Landeskrankenhausgesellschaft derzeit etwa jede vierte Pflegekraft aus.