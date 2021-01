Diagnose muss nicht in Masken-Attesten aufgeführt werden

Gerichtsurteil in Brandenburg

Auf Attesten, die von der Maskenpflicht befreien sollen, muss in Brandenburg nicht die Diagnose vermerkt sein. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat eine entsprechende Bestimmung der Brandenburger Eindämmungsverordnung im Eilverfahren außer Vollzug gesetzt.

Der Antragsteller sei ansonsten gezwungen, seine konkrete Diagnose an vielen nicht-öffentlichen Stellen wie Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Demonstrationen oder religiösen Veranstaltungen zu offenbaren, hieß es in der Begründung, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.