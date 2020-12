Die Menschen in den Krankenhäusern arbeiten derzeit am Limit. Lange sei das so nicht mehr zu stemmen, sagt Anja Voigt, Intensivkrankenschwester in Neukölln. Die Corona-Impfung sei ein Hoffnungsschimmer.

Nein, das machen wir nicht. Wir versuchen jeden zu behandeln. Manchmal müssen wir Patienten verlegen in andere Krankenhäuser, weil wir einfach keine Kapazitäten mehr haben. Aber innerhalb Berlins ist das alles immer noch möglich. Aber es ist wirklich knirsch und es ist an der Grenze. Das Problem ist jetzt auch zunehmend, dass Personal ausfällt, weil es krank ist. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Rechnen Sie damit, dass es im Januar noch schlimmer wird?

Wenn ich mir anschaue, was an den Feiertagen auf den Straßen los war - obwohl es eigentlich einen Lockdown gibt – dann befürchte ich Schlimmstes. Ich fand, es war voll, wenn ich vom Dienst kam. Alle fuhren zu ihren Verwandten, nehme ich mal an, und deshalb sehe ich da ein bisschen schwarz. Ich bin echt ein optimistischer Mensch, aber nach diesen Feiertagen und nach dieser Belastung bin ich maximal erschöpft und kann eigentlich auch nicht mehr. Und wenn ich mir vorstelle, die Situation geht noch ein, zwei Monate so weiter, dann finde ich das furchtbar.

Haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen Angst, dass irgendwann Fehler passieren?

Ich hoffe natürlich nicht, dass Fehler passieren. Aber man kann das ja nicht ausschließen, wenn man ständig unter so einer Belastung, unter Stress und unter Zeitdruck arbeitet. Wir versuchen alle immer ordentlich zu arbeiten. Aber es ist ja eigentlich schon ein Fehler, wenn man nicht mehr alles an Arbeit schaffen kann. Wenn man nicht nach Hause gehen kann und sagen kann "Ich habe alles geschafft". Da kommt alles zusammen: Die zeitintensive Betreuung von Covid-Patienten und all die anderen Patienten, die betreut werden müssen. Ich bin Pflegekraft und wir arbeiten am Limit wie auch die Ärzte.