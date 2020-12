"Okay, jetzt wird es mysteriös", berichtet der Nutzer "Cyberschlumpf" auf Twitter: Sein altes Zweithandy, das nur im Wohnzimmer herumliege, habe ihm über die Corona-Warn-App eine Warnmeldung geschickt - dabei sei niemand mit einem positiven Test in seinem Wohnzimmer gewesen. Auch andere Nutzer der App berichten von offensichtlich falschen Meldungen, die sie erhalten haben: So seien rote Warnungen mit dem Datum einer erhöhten Risikobewertung verschickt worden, wobei die Nutzer beteuern, an diesem Tag das Haus gar nicht verlassen zu haben.