In einem Pflegeheim in Berlin-Reinickendorf sind nach einem Corona-Ausbruch zwölf Menschen gestorben. Das hat das zuständige Gesundheitsamt der rbb-Abendschau am Montag bestätigt. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Amtsarzt Patrick Larscheid sagte, in dem Domicil-Pflegeheim an der Techowpromenade hätten sich Mitte November insgesamt 80 Bewohner und 30 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Die meisten von ihnen seien inzwischen wieder genesen. Der Heimbetreiber will sich am Dienstag dazu äußern.