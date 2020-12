Bild: dpa/Kay Nietfeld

Digital und draußen - Das planen die christlichen Kirchen zu Weihnachten

17.12.20 | 06:35 Uhr

Proppenvolle Kirchen wird es in diesem Jahr an Weihnachten definitiv nicht geben. Fünf Tipps für gläubige Christen in Berlin und Brandenburg, wie sie Weihnachten trotzdem in Gemeinschaft feiern können.

1. Sich rechtzeitig informieren

Gottesdienste dürfen in Berlin und Brandenburg weiter stattfinden, jedoch unter schärferen Einschränkungen: "Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird gewahrt, es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt", heißt es im betreffenden Beschluss.



Die Kirchengemeinden raten, sich zeitig zu erkundigen, welche Angebote es gibt und was bei einem Besuch beachtet werden muss. Infos gibt es in den Kirchengemeindebüros, auf den Webseiten von Gemeinden und Kirchenkreis sowie in den regionalen Gemeindezeitungen. Damit kann verhindert werden, dass jemand auf Grund des Hygienekonzeptes abgewiesen werden muss. Die Teilnahme an Gottesdiensten und Andachten ist in der Regel nur nach vorheriger Anmeldung oder mit kostenfreien Eintrittskarten möglich.

Flyer für den Weihnachtsgottesdienst in der Trabrennbahn Karlshorst. | Bild: rbb|24/Winkler

2. Draußen feiern

Viele Gemeinden bieten an den Feiertagen Andachten oder Gottesdienste unter freiem Himmel an. Auch individuelle Weihnachts-Spaziergänge werden geplant, so dass Familien unterwegs eine eigene, kleine Christvesper erleben, ohne dabei mit anderen in Kontakt zu kommen. Unter anderem soll es für Familien und alle anderen Interessierten des Stadtteils Potsdam-West so eine Möglichkeit geben. Geleitet von einer Handy-App kann man individuell einen Weg zum "Stall von Bethlehem" gehen – so die Planung. Auf dem Weg kann man die Weihnachtsgeschichte und weihnachtliche Musik von Chören, Musikgruppen und Kinderchören aus Potsdam-West hören.

3. Umschalten zur Gedächtniskirche – mitfeiern auf dem Sofa

An Heiligabend laufen ab dem Nachmittag in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern Gottesdienste. Das rbb Fernsehen überträgt ab 15.00 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Die Sendung gibt es auch als Livestream auf rbb24.de. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch und der Landesbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Christian Stäblein, laden gemeinsam mit der Pfarrerin der Gedächtniskirche, Kathrin Oxen, zu einem Gottesdienst unter dem Motto "Weil wir Hoffnung brauchen".

4. Digital Mitfeiern

Viele Kirchengemeinden übertragen Gottesdienste ins Internet oder zeichnen sie auf, so dass man jederzeit online mitfeiern kann, so wie der evangelische Kirchenkreis Zossen-Fläming. Ab dem 24. Dezember kann dieser Gottesdienst auf der Homepage des Kirchenkreises abgerufen werden und wird für Skeptiker des Digitalen auch als DVD zur Verfügung stehen.

5. Später in die Kirche gehen

Am 24. Dezember ist der Andrang in den Kirchen erfahrungsgemäß am größten. Sollten für spirituelle Angebote an diesem Tag keine Anmeldungen mehr möglich sein, lohnt es zu schauen, ob an den folgenden Tagen noch Plätze frei sind – die Gottesdienste am 25. oder 26. Dezember sind ebenfalls sehr feierlich gestaltet.