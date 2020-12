rbb/Björn Haase-Wendt Audio: Inforadio | 17.12.2020 | Björn Haase-Wendt | Bild: rbb/Björn Haase-Wendt

Drive-in-Weihnachtsmarkt in Perleberg - Gebrannte Mandeln und Punsch durchs Autofenster

17.12.20 | 13:55 Uhr

Im Sommer erlebten Autokinos ihre Renaissance - nun wird auch in der Weihnachtszeit auf das Erlebnis per Auto gesetzt. Auf dem Drive-in-Weihnachtsmarkt in Perleberg gibt es Bratwurst und Apfelpunsch durchs Fenster. Das Konzept kommt an. Von Björn Haase-Wendt



Maria Careys "All I want for christmas is you" schalt aus den Boxen, ein Weihnachtsmann verteilt Schokolade und der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Auf den ersten Blick wirkt alles wie ein normaler Weihnachtsmarkt – wären nicht die Autos, die sich Stoßstange an Stoßstange über den Weihnachtsmarkt drängen. In Perleberg gibt es seit Mittwoch einen der wenigen Drive-in-Weihnachtsmärkte in Brandenburg. Gut zehn Buden stehen in Zweierreihe auf dem Gelände eines regionalen Cateringunternehmens in der Ackerstraße.

Seit Wochen hat Organisator Steve Hausmann mit seinem Team am Konzept gearbeitet, um den Prignitzern wenigstens etwas Weihnachtsstimmung bieten zu können. "Es war einfach die Angst da, dass kein Weihnachtsmarkt stattfindet - und das Gelände gibt es her", sagt Steve Hausmann. Für die Besucher in den Autos geht es im Einbahnstraßensystem entlang der Stände, die jede Menge Köstlichkeiten bieten, die zur Vorweihnachtszeit gehören: von kandierten Früchten über die Bratwurst bis zum heißen Kakao oder den Apfelpunsch. Allerdings: alles nur zum Mitnehmen und für zuhause. Das war die Voraussetzung, dass der Drive-in-Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann und vom Gesundheitsamt genehmigt wird. "Es geht um einen Abholservice", sagt Hausmann. "Es ist also kein klassischer Weihnachtsmarkt - wir verkaufen die Produkte als Abholservice verpackt."

"Das ist echt toll trotz Corona"

Das heißt: Die Autos fahren zu den Buden vor, bekommen ihre Speisen und Getränke durch das Autofenster und verlassen dann wieder das Gelände. Doch das stört die meisten Prignitzer an diesem Abend nicht. "Ganz ehrlich, das ist eine supertolle Idee", sagt Jana Preuß aus Perleberg, die sich mit ihrer Familie Bratwürste und gebrannte Mandeln geholt hat. "Ich hätte nicht erwartet, dass es so schön ist." "Wir drehen schon die zweite Runde", sagt sie noch und lacht. Und auch der achtjährige Klemens freut sich: "Das ist echt toll trotz Corona, weil hier soviel schön aufgebaut ist und der Weihnachtsmann da ist."

Aussteigen verboten

Und tatsächlich steht an der Einfahrt ein Weihnachtsmann, der zum einen an die Kinder Schokoweihnachtsmänner verteilt, zum anderen den Besuchern die "Spielregeln" erklärt. Sie dürfen aufgrund des Infektionsschutzes nicht aus dem Auto aussteigen, auch müssen alle Personen in den Autos auf dem Gelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Hoffnungsschimmer für die Händler

Für die Händler in der Perleberger Ackerstraße ist der außergewöhnliche Weihnachtsmarkt auch ein Funken Hoffnung, denn durch die Corona-Pandemie und den Absagen vieler Feste und Weihnachtsmärkte ist auch ein Großteil der Einnahmen in diesem Jahr weggebrochen. "Durch Corona steht man noch mehr in den Schulden, da ist es eine so gute Idee, dass jetzt überhaupt etwas ist", sagt Martin Güldner, der auf dem Drive-in-Weihnachtsmarkt Süßigkeiten verkauft. Und auch Lutz Mamerow von den Plattenburger Fischern ist froh, dass es dieses Angebot gibt: "Wir wollen das hier unterstützen und hoffen natürlich auch etwas Geschäft zu machen." Und wenn nicht, sei es auch nicht so schlimm, dann hätten sie wenigstens schöne Abende gehabt.



Doch nach einem schlechten Geschäft sieht es nicht aus: Schon am ersten Abend haben sich teils längere Autoschlangen vor dem Gelände gebildet. Noch bis Sonntag, den 20. Dezember hat der Perleberger Drive-in-Weihnachtsmarkt geöffnet.