Wenn die Bedürftigen coronabedingt nicht zum vorweihnachtlichen Gänseschmaus kommen können, kommt der Sänger eben zu ihnen: Frank Zander hat in Berlin Suppe für obdachlose Menschen ausgegeben. "Kartoffel-Gemüsesuppe gab's, sehr lecker gemacht", sagte Marcus Zander, der Sohn des 78-jährigen Entertainers, am Donnerstag. Sein Vater selbst habe gleich zwei Portionen gegessen. Frank Zander übergab zudem symbolisch einen Scheck über 21.000 Euro für den Suppenbus der Berliner Stadtmission.

Wegen der jährlichen großen Weihnachtsfeiern für Bedürftige sei seine Familie in Kontakt mit vielen Firmen, die auch in diesem Jahr spendeten, erläuterte Marcus Zander. Dieses Geld reiche die Familie weiter. Auch Foodtrucks von Caritas und Diakonie unterstützen die Zanders - kommende Woche wolle der Sänger an Bord sein und mit Leuten in Kontakt kommen. Gelder flössen auch in dezentrale kleine Weihnachtsfeiern in Hilfseinrichtungen.