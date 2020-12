Anja Voigt ist Intensivpflegerin am Vivantes-Klinikum in Berlin-Neukölln. Im Interview mit dem rbb spricht sie über die Lage auf der Station für Covid-19-Patienten.

Seit Wochen steht die Corona-Ampel, was die Intensivbetten angeht, auf Rot. Das ist der externe Blick. Wie sieht es bei Ihnen direkt aus? Ist das noch zu schaffen?

Es ist noch zu schaffen – mit großen Anstrengungen. Wir haben deutlich mehr zu tun, als noch vor einem Jahr, sage ich mal. Noch geht es. Aber die Zahl der Covid-Patienten steigt unaufhörlich. Wir haben aber auch noch viele andere Patienten – also ganz normale Intensivpatienten. Ich denke, wir arbeiten momentan alle am Limit. Am häufigsten höre ich von meinen Kollegen: 'Ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange diese Situation noch so weitergehen soll.'