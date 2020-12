Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Party in Berlin-Lichtenberg aufgelöst. Ein anonymer Anrufer hatte die Einsatzkräfte alarmiert und auf Partylärm in einer Wohnung in der Herzbergstraße aufmerksam gemacht. Bei der Überprüfung einer Wohnung in der ersten Etage stellte die Polizei laute Musik fest. Nach Klopfen an der Hauseingangstür wurde die Musik abgestellt und mehrere Personen versuchten erfolglos, über das Dach zu flüchten.