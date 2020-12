Maskenpflicht für Fünftklässler, Besuchsbeschränkung in Pflegeheimen und Alkoholverbot in der Öffentlichkeit – im Süden Brandenburgs wird mit schärferen Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus vorgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin hoch.

In Brandenburg ist die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter hoch. Landkreise im Süden des Landes mit besonders hohen Werten haben schärfere Beschränkungen in Kraft gesetzt - oder stehen kurz davor, das zu tun.

Seit diesem Samstag gilt etwa im Landkreis Spree-Neiße ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit bis 20. Dezember. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz will ab dem kommenden Montag das steigende Infektionsgeschehen mit weiteren Maßnahmen eindämmen: Ab dann muss unter anderem in der Schule ab der fünften Klasse ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Schüler an weiterführenden Schulen sollen in kleinere Lerngruppen aufgeteilt werden und Wechselunterricht erhalten. In stationären Pflegeeinrichtungen ist höchstens ein Besucher pro Patient oder Bewohner täglich für maximal eine Stunde zulässig.