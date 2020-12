Mehr als 1.000 Menschen in Brandenburg haben sich innerhalb eines Tages mit dem Coronavirus angesteckt, melden die Gesundheitsbehörden am Samstag - ein neuer Rekord. Im Hotspot Oberspreewald-Lausitz sprang die 7-Tage-Inzidenz von 465 auf 560.

Die Zahl der neuen Corona-Ansteckungen in Brandenburg erreichte am Samstag einen neuen Höchststand. Innerhalb eines Tages kamen 1.019 Infektionen hinzu, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Erst am Freitag wurde mit 972 ein neuer Höchstwert gemeldet.

Vor allem die Corona-Situation im Landkreis Oberspreewald-Lausitz verschärft sich weiter: Die Zahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreichte am Samstag mit 560,5 einen weiteren Rekordwert. Am Freitag lag die Inzidenz in dem südlichen Landkreis an der Grenze zu Sachsen bei 465,4. Mit oder an Corona sind im Kreis OSL mittlerweile 57 Menschen gestorben, bis Samstag kamen vier Tote neu dazu.

Inzidenzen von über 500 hatten nach den bundesweiten Zahlen vom Freitag nur Regen in Bayern (572) und Bautzen in Sachsen (538). Diese Landkreise sind auf dem Covid-19-Dashboard [experience.arcis.com] des Rudolf-Koch-Instituts nicht mehr rot, sondern violett eingefärbt.