Daniel W. Berlin Donnerstag, 31.12.2020 | 19:42 Uhr

Eigentlich ne Sauerei was da von der Polizei geleistet wird, kann man nicht anders sagen, sorry. Und ich kann es nur bestätigen. Ich ruf schon nicht mehr an wenn die Haltestelle mal wieder zerlegt wird, wozu auch, es geht eh keiner ans Telefon noch kommen die Kollegen in einer adäquaten Zeit an.