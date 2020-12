Keine Raketen, keine Böller, keine Fontänen: In diesem Jahr soll der Himmel über Potsdam in der Silvesternacht dunkel bleiben. Die Landeshauptstadt verbietet pyrotechnische Erzeugnisse auf öffentlichen Plätzen. Und das ist nicht die einzige Einschränkung.

In der Silvesternacht gelten zudem die Regelungen der Corona-Eindämmungsverordnung in Brandenburg. Damit ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Zudem gilt in der Öffentlichkeit ein stadtweites Alkoholverbot. Hinzu kommt eine Ausgangssperre in der Silvesternacht von 2 bis 5 Uhr.

Einige Landkreise in Brandenburg hatten bereits zuvor ein Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen beschlossen. Dazu gehören Elbe-Elster und Oder-Spree. In Oberspreewald-Lausitz (OSL) gilt wie in Potsdam ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen, allerdings kein explizites Böllerverbot. Dafür ist in OSL beispielsweise das Betreiben eines privaten Glühweinstandes im eigenen Garten ist untersagt.

Auch in Berlin wurde am Mittwoch ein Böllerverbot in 54 zusätzlichen Zonen erlassen. Bereits in den Vorjahren waren auf dem Alexanderplatz und in der Pallasstraße in Neukölln pyrotechnische Gegenstände in der Silvesternacht verboten worden, nachdem auf Einsatz- und Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr geschossen wurde.