Die Zahl der Labortests auf das Coronavirus ist in Berlin in der Weihnachtswoche stark zurückgegangen. Verzeichnet wurden 47.593 solche Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember - so wenige wie zuletzt im September. Das geht aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag hervor. In der Woche vor den Feiertagen waren noch mehr als 73.000 Labortests erfasst worden.