Maria Berlin Tiergarten Mittwoch, 30.12.2020 | 12:22 Uhr

Unangebracht, fehl am Platz, schlechtes Beispiel für die ganze Nation.

Die Absperrungen sind nicht anders als in der Vergangenheit.

Man fragt sich, was man damit erreichen will. Wenn man die Bevölkerung "bei Laune" halten wollte, hätte man das ruhig in einem Studio mit Brandenburger-Tor-Kulisse veranstalten können und den ganzen Aufwand meiden, geschweige denn, den öffentlichen Raum belagern! Und meine Gedanken gehen auch an die Polizisten, bzw. an das Personal, die das Areal bewachen sollen. Völliger Unsinn.

Ein Eigentor für das ZDF - die eigenen Studios sind lediglich ein paar Meter weiter ....

Wir werden nicht einschalten, vielleicht kommt die Botschaft bundesweit rüber.