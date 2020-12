"Infolge von Corona sind auch zum Beispiel die Influenza-Zahlen implodiert. Auch wir in der Kinderklinik merken, dass seit Beginn der Pandemie die Zahl der häufigen Infekte gesunken ist", sagt Rainer Rossi, der am Klinikum Neukölln in der Kinderklinik eine der größten Neugeborenen-Stationen in Berlin leitet. "Dadurch gibt es wohl auch weniger Infekte bei Schwangeren, die zu einer Frühgeburt beitragen können."

Die Zahl aus Deutschland stehen im Einklang mit Analysen aus Irland und Dänemark [nytimes.com] sowie einer umfassenden niederländischen Registerstudie, die auch in der renommierten Fachzeitschrift "The Lancet" erschienen ist. In der quasi-experimentellen Studie heißt es, dass die niederländischen Covid-19-Maßnahmen mit einem substantiellen Rückgang an Frühgeburten in den Folgemonaten zusammenfallen. Besonders signifikant sei der Rückgang - wie in Deutschland - bei späten Frühgeburten (hier definiert als Geburt in 32.-36. Schwangerschangerschaftswoche plus fünf Tage). "Vielleicht hat der Lockdown sogar dazu geführt, dass Schwangere entspannter schwanger sein konnten", spekuliert Rossi. Die niederländische Studie zeigt auch, dass der Effekt positiv ausgefallen ist bei Schwangeren mit einem höheren sozialen Status.

Rund 15 Prozent aller Deutschen sind bei der AOK versichert. Die Datenauswertung hat dementsprechend eine starke Aussagekraft für ganz Deutschland, sie ist jedoch nicht zu 100 Prozent repräsentativ. Regionale Zahlen, etwa für Berlin und Brandenburg, haben keine Aussagekraft, da die Fallzahlen hier zu niedrig sind. Noch sind für den zweiten Lockdown im Herbst 2020 keine Daten zu Frühgeburten bekannt.