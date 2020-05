Maria Mechtildis, 83, ist Schwester Oberin des Steyler Anbetungsklosters St. Gabriel in Berlin. Sie trägt das rosafarbene Gewand ihres Ordens und darüber eine weiße Tunika sowie einen weißen Schleier. Im Besucherzimmer sitzt sie hinter einem Gitter - so schreiben es die Ordensregeln vor. So geht es Maria Mechtildis:

Corona betrifft uns alle – nicht nur in Berlin und Brandenburg. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?

In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen uns Menschen aus der Region, wie ihr Alltag gerade aussieht.