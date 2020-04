"In der Krise brauchen wir Solidarität - und guten Kuchen"

Wer in Corona-Zeiten in der Berliner Gastroszene überleben will, muss anpassungsfähig sein. Ein Jahr nach der Eröffnung müssen Marlene M. und Katharina H. ihr Kiezcafé unter völlig neuen Bedingungen weiterführen. Protokoll zweier findiger Unternehmerinnen.