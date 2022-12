Der rbb|24-Adventskalender | Abgefahren aufgemacht - 16. Tür: Drunter durch statt mittenmang

Fr 16.12.22 | Von Stefan Ruwoldt

Kaum Tiere, wenig Ampeln, kein Regen - Tunnel sind bestens geeignet, schnell voran zu kommen. Die U-Bahn nutzt dieses Prinzip. So einige Linien hat Berlin bereits, weitere allerdings sind schwierig zu bauen. Mit einer neuen Strecke aber glänzte die Stadt zuletzt.

S-788 - Das ist eine... Bundesstraße? Ein Nahrungsergänzungsmittel? Oder eine Norm für abschließbare Fenstergriffe? Alles falsch. Man kommt nicht drauf. Damit "S-788" zu Ehren kommen konnte, handelte der Senat und benannte "S-788" um. Irgendwas mit Berlin und Natur. "Bärlinde" kam raus. Tiernamen gehen immer.

So viel Stützwirkung wie nötig

Bärlinde hatte nichts Niedliches. Ihr Hersteller, die Firma Herrenknecht, nannte sie mit Vornamen "Mixschild" und fügte noch die Abkürzung TBM vorneweg: Die Tunnelbohrmaschine Mixschild Bärlinde war 74 Meter lang, schuf zwei parallele Röhren mit jeweils 1.620 Metern Länge und kämpfte mit den Herausforderungen der märkischen Erde wie kein zweiter Bär vor ihr: "Bärlinde bohrte sich mit einer Suspension mit erhöhter Dichte mit so wenig Druck wie möglich und so viel Stützwirkung wie nötig sicher unter der Flusssohle durch", beschreibt die Herstellerfirma Herrenknecht Bärlindes Werk in einem Satz, der kein Komma enthalten durfte.

Als "Bärlinde" fertig war am 14. Oktober 2015 kamen wieder Männer, gaben der nun fertigen Höhle ebenfalls einen neuen Namen und überließen den Rest den Inneneinrichtern, die Schienen und Wartebänke installierten: U5-Verlängerung. Die Bärnamen waren aus.

Wo ist sie?

Die U5-Verlängerung untergrub oder passierte das Rote Rathaus, die Spree, das wiederentstehende Stadtschloss, den Berliner Dom, die Staatsoper, kreuzte die Friedrichstraße und kam da raus, wo alle hinwollen: am Brandenburger Tor. Dafür musste Bärlinde buddeln, kämpfte mit Wassereinbrüchen und verursachte Fahrbahnrisse, zwischendurch brauchte sie eine Art Generalüberholung, am Ende aber lieferte sie und sorgte dafür, dass alle unterirdisch gut zum Hauptbahnhof oder zum Bundeskanzleramt kommen - am Brandenburger Tor schloss Bärlindes neuer Tunnel an die schon vorhandene Minilinie durch den Spreebogen.

Die U5-Verlängerung also ist fertig. Aber wo ist Bärlinde? Viele Touristen wünschen sich endlich eine U-Bahn-Anbindung des Mauerparks, fragen nach dem richtigen Ausgang für die Revaler Straße und suchen den Bahnhof Prenzeberg. Bärlinde ist unterwegs. Ganz sicher. Sie gräbt da unten nach dem Berghain: vier Ausgänge ein Floor - mit richtig viel Suspension.