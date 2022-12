Der rbb|24-Adventskalender 2022 - 1. Tür: Mit der Autotür in den Osten

Do 01.12.22 | 06:14 Uhr | Von Stefan Ruwoldt

Bild: Marcus Behrendt

Das heutige Teil ist größtenteils aus Blech, einfarbig und öffnet sich mit einem metallischen Geräusch. Es ist 2 x 22 Jahre alt und passt zum Jahr wie die Schraube auf die Mutter. Hinter dieser Tür steht ein Auto, mit dem der Westen einst den Osten glücklich machte.

24 kleine Geschichten rund um Bewegung, Geschwindigkeit oder um das bloße Fortkommen, das Verschwinden oder über Menschen, die etwas in Gang setzen - all das natürlich in Berlin und Brandenburg. Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier.

Wie im Rest des Landes stehen die Menschen auch in Berlin und Brandenburg auf Autos - trotz der angeblich schon gestarteten Verkehrswende. Zwar haben Berliner gemessen an der Einwohnerzahl im Bundesländervergleich die wenigsten Pkws (Brandenburg bewegt sich im bundesweiten Durchschnitt), die Zahlen stiegen 2022 aber auch hier wie in ganz Deutschland. Der Trend geht zum Zweitauto: das Elektroteil für die Fahrt zum Penny, mit dem Verbrenner geht es dann raus in die Wildnis zum Weihnachtsbaumschlagen im Brandenburger Forst.

Das Türenteam Marcus Behrendt Illustrator und Comiczeichner "EMBE", mit bürgerlichem Namen Marcus Behrendt, steigt auch bei Schnee und Kälte auf sein Rad. Der gelernte Pädagoge nutzt jede Gelegenheit zum Zeichnen. Neben der Arbeit für Fernsehen, Print und Web, kommt 2023 sein neuer Comic in den Buchhandel. Und wer über die Weihnachtsfeiertage selbst Lust aufs Zeichnen hat, kann sich auf seinem YouTube-Channel Tipps holen. Marcus Behrendt Redakteur Stefan Ruwoldt ist dem Weihnachtmann hinterhergehetzt, hat ihn aber nie erwischt. Das tat er mit dem Rad, dem Boot und seinem ganz privaten Motorschlitten. Beim Reiten, Golfen und Gleitschirmfliegen guckt er lieber zu. Und wenn dann am 24. Bescherung ist, geht es ihm wie allen: Er gerät ganz aus dem Häuschen. Nach Weihnachten macht er dann aber wieder Nachrichten und Berichte über Brandenburg und Berlin.

Das Auto auch als Weihnachtsgeschenk? - Ja, das gibt es. Und das gab es auch schon vor der Wende. Also ein Mal. Wenige Tage vor dem ersten Advent 1977 kaufte die DDR ihren ostdeutschen Mobilisten für 90 Millionen D-Mark 10.000 VW Golf 1. Bezahlt wurde das Ganze mit Maschinen, mit sowjetischem Erdöl, Kohle, Produkten aus DDR-Fertigung wie etwa Scheinwerfern und mit ein bisschen Sternenstaub: Von Carl Zeiss in Jena kam die Ausstattung eines Planetariums für die VW-Stadt Wolfsburg. Bevor also '89 Trabis und Wartburgs nach Westen fuhren, kam erstmal der Golf zu den Ostlern.

50 oder 75 PS aus Wolfsburg

Bescherung war dann allerdings erst im Januar 1978: die ersten 200 Golfs rollten per Zugtransport über die Grenze. 50 oder 75 PS konnte der Ostler wählen, Zwei- oder Viertürer, Benzin oder Diesel, "Miami-Blau", "Malaga-Rot", und "Manila-Grün" waren nur drei der möglichen Farben. Der Preis aber war nur für wenige in der DDR aufzubringen: Zunächst belief sich die Rechnung für die neuen Ost-Besitzer auf 30.000 DDR-Mark, später wurde das gesenkt, betrug aber immerhin noch etwa - je nach Modell - 25.000 Mark. Und jetzt kommt der regionale Move: Damals gingen die meisten von diesen Golf - na, wohin wohl - genau, nach Ost-Berlin und weniger in die restlichen Bezirke, wohl zunächst aus logistischen Gründen, weil sie von einer Berliner Filiale aus durch das Kombinat IFA verkauft wurden, und um hier - so jedenfalls hat es der MDR recherchiert - das Straßenbild aufzupeppen. Das erste Türchen heute also zeigt einen VW-Golf der ersten Generation in weihnachtlichem "Malaga-Rot" wie er über den Alex fährt und eine "1" in den unberührten Schnee malt.

