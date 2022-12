24 kleine Geschichten rund um Bewegung, Geschwindigkeit oder um das bloße Fortkommen, das Verschwinden oder über Menschen, die etwas in Gang setzen - all das natürlich in Berlin und Brandenburg. Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier .

Eis muss mobil sein. Man ist eigentlich immer nur dort auf Eis scharf, wo es natürlicherweise nicht vorkommt: auf der Couch, am Caféhaustisch, auf der Bank am Spielplatz oder in der Sonne am See. Eisdielen sind super, Kühltruhen in Einkaufsmärkten okay und mitgebrachtes Eis in der Kühlbox eine Notlösung. Die wahre Freude nähert sich in einem VW.