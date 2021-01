In Berlin hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche erneut zugenommen - allerdings blieb sie denkbar knapp unter dem demnächst kritischen Wert von 200. Auf 100.000 Einwohner kamen in den vergangenen sieben Tagen 199,9 Fälle, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung [berlin.de] vom Dienstag hervorgeht.

Der Wert liegt damit minimal unter dem, den der Senat ebenfalls am Dienstag für die drastische Einschränkung der Bewegungsfreiheit beschlossen hat. Ab einem Wert von 200 dürfen sich Berlinerinnen und Berliner von der Stadtgrenze nur noch maximal 15 Kilometer entfernen. Diese Regelung soll am Samstag in Kraft treten. Tritt die 15-Kilometer-Regelung in Kraft, wird sie erst wieder aufgehoben, wenn die Inzidenz in Berlin sieben Tage in Folge unter 200 fällt, wie Kollatz weiter sagte.