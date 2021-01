Corona in Berlin

Als nächste Gruppe nach den Senioren ab 90 Jahren sollen in Berlin demnächst die zu Hause lebenden Menschen ab 80 in den Impfzentren gegen Corona immunisiert werden. Die ersten Einladungen für diesen Personenkreis, der rund 190.000 Menschen umfasse, seien verschickt worden, teilte die Gesundheitsverwaltung am Dienstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Betroffenen könnten nun über eine Hotline einen Termin buchen.