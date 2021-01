Es sind Zahlen, die Hoffnung machen: Erstmals seit Oktober liegt die 7-Tage-Inzidenz berlinweit unter 100. Am Donnerstag wurden deutlich weniger Neuinfektionen als noch am Tag zuvor gemeldet. Auch die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich leicht.

Beim Blick auf die Berliner Corona-Ampel fällt auf, dass der R-Wert der letzten vier Tage weiter deutlich sinkt. Am Donnerstag lag er bei 0,67 nach 0,74 am Vortag.



Auch die Auslastung der Intensivbetten durch Corona-Patienten ist erneut leicht gesunken. Sie lag am Donnerstag bei 30,1 Prozent (Mittwoch: 30,3 Prozent). Am Donnerstag lagen 1.397 Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern, das sind 29 weniger als am Tag zuvor. Auf Intensivstationen liegen derzeit 382 Corona-Patenten (Vortag: 391), davon werden 284 beatmet.



Der Beschleunigungswert, also die prozentuale Veränderung die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche, liegt bei minus 26 Prozent. Auf diesem Stand war sie auch am Mittwoch. Diese neu eingeführte Ampel steht damit weiterhin auf Grün.



Bei den Corona-Impfungen in Berlin waren Stand Donnerstag (10 Uhr) bislang 108.821 Impfstoffdosen verwendet (davon 24.710 Zweitimpfungen), wie die Gesundheitsverwaltung auf Twitter mitteilte. Damit liegt Berlin bei einer Impfquote von 2,3 Prozent. Bundesweit sind es 2,1 Prozent.