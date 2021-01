Erste zwei Fälle der "südafrikanischen" Corona-Mutation in Berlin entdeckt

Vivantes-Kliniken in Spandau und Reinickendorf

Nach dem Corona-Ausbruch am Berliner Humboldt-Klinikum vor einer Woche sind bei den Tests auf Mutationen zwei voneinander unabhängige Fälle der "südafrikanischen" Variante B.1.351 nachgewiesen worden. Einen Reise-Hintergrund gibt es nur bei einem Fall.

In den Berliner Vivantes-Kliniken in Spandau und Reinickendorf sind zwei Fälle der Corona-Mutation B.1.351 entdeckt worden, die zuerst in Südafrika festgestellt wurde.

Das teilte Vivantes am Freitag mit. Demnach handele es sich um zwei voneinander unabhängige Fälle, die bei den Genom-Sequenzierungen nach dem Corona-Ausbruch am Humboldt-Klinikum in der vorigen Woche entdeckt wurden.