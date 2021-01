In Brandenburg können derzeit nur wenige Termine für Corona-Schutzimpfungen in den Impfzentren vergeben werden. Das teilte das Potsdamer Gesundheitsministerium am Montag mit. Grund sei die Impfstoff-Knappheit. Gleichzeitig fänden immer mehr Impfungen durch mobile Teams in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern statt.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) können Termine in den Impfzentren grundsätzlich nur für die jeweils nächsten 21 Tage vergeben werden. Die ersten drei Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld seien für die nächsten drei Wochen nahezu ausgebucht. So könnten jetzt täglich jeweils nur eine begrenzte Anzahl neuer Termine für die nächsten Impfzentren in Elsterwerda, Frankfurt (Oder), Oranienburg, Brandenburg an der Havel, Eberswald und Prenzlau vergeben werden.



Termine für eine Covid-19 Impfung in einem Impfzentrum werden in Brandenburg unter der Rufnummer 116117 vergeben - aktuell aber nur für priorisierte Personengruppen. Seit dem Start der telefonischen Terminvergabe vor einer Woche wurden an gut 16.000 Personen Erst- und Zweittermine für Impfungen in einem der drei Impfzentren Potsdam, Cottbus und Schönefeld vergeben.