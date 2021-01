Damals war auch der Wert für die durchschnittlichen Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen in Brandenburg mit 1.091 am höchsten. Das heißt: In den sieben Tagen vor Weihnachten wurden durchschnittlich 1.091 neue Infektionen pro Tag gemeldet. Diese Angabe gibt ein genaueres Bild des Infektionsgeschehens wieder, da die vermeldeten Tageswerte stark schwanken können. Insbesondere an Wochenenden und Montagen werden nicht alle Infektionen erfasst.

Angespannt ist weiterhin die Lage in den Krankenhäusern. Derzeit sind in Brandenburg 1.165 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung, 252 davon werden intensivmedizinisch versorgt. Davon müssen wiederum 186 Menschen künstlich beatmet werden.

Am Donnerstag wurden außerdem 41 weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten in Brandenburg steigt damit auf 1.349. Die meisten Menschen starben im Landkreis Oder-Spree (144), gefolgt von Oberspreewald-Lausitz (127) und Potsdam (124).



Damit verzeichnet das Land fast ebenso viele Todesfälle wie Berlin (Stand Mittwoch, 7. Januar: 1.445). Das ist insbesondere bemerkenswert, da in Brandenburg insgesamt seit Beginn der Pandemie nur etwa halb so viele Corona-Infektionen nachgewiesen wurden wie in Berlin. Zudem leben in der Hauptstadt deutlich mehr Menschen als in Brandenburg.