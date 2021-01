Bild: dpa/Patrick Pleul

Weniger Kreise mit eingeschränktem Bewegungsradius - Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg unter 200

24.01.21 | 15:51 Uhr

In vielen Teilen Brandenburgs waren zuletzt Ausflüge oder Bewegung im Freien nur noch im Umkreis von 15 Kilometern um die Kreise und Städte herum erlaubt. Nun sinken die Inzidenz-Zahlen in der Mark aber langsam unter den kritischen 200er-Wert.

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert ist in Brandenburg am Wochenende unter 200 gesunken. Bei im Schnitt rund 187 von 100.000 Menschen wurde in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. 24 Stunden zuvor, am Samstag, lag der Wert bei knapp 194 Fällen. Vor einer Woche waren es noch rund 231 Infektionen. Das Ziel der aktuellen Einschränkungen sowie der Vorsichts- und Kontrollmaßnahmen vom Bund und den Ländern ist es, die Inzidenz unter 50 zu bringen.



Spree-Neiße und Cottbus sinken unter 300er Inzidenz

Innerhalb eines Tages infizierten sich nach Ministeriumsangaben vom Sonntag 519 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus. Am Samstag ware es 724. Allerdings sind die Zahlen an den Wochenenden meist geringer als in der Woche, weil einige Werte nur verzögert gemeldet werden. Erstmals seit dem Beginn des harten Lockdowns Mitte Dezember haben sich durchschnittlich weniger als 700 Menschen in Brandenburg in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert, zuletzt waren es am 11. Dezember weniger.



Zwar sank die Gesamt-Inzidenz in Brandenburg auf unter 200, doch liegen mehrere Landkreise noch deutlich darüber. In Ostprignitz-Ruppin stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 394,5. In Spree-Neiße wurden rund 283 von 100.000 Menschen innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag lag der Wert bei 321,0 Fällen. In Spree-Neiße und Cottbus sank der Wert dagegen im Vergleich zum Samstag unter den 300er-Wert, in Spree-Neiße auf 283 (zuvor 321), in Cottbus auf 245 (zuvor 311) pro 100.000 Einwohner. In Brandenburg müssen Kitas schließen, wenn die Zahl neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche über 300 steigt. Ansonsten dürfen sie öffnen.



Landesweit sind insgesamt 559 von 705 Intensivbetten belegt, wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Sonntag hervorgeht. 146 Intensivbetten sind demnach noch frei, weitere 318 könnten binnen einer Woche aufgestellt werden.



Sendung: Antenne Brandenburg, 24.01.2021, 15:00 Uhr