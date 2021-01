Mehrere Impfzentren in Brandenburg vergeben seit Sonntag wieder Termine. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung des Landes mit. Möglich seien nun wieder Termine in Elsterwerda, Frankfurt (Oder), Oranienburg, Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Luckenwalde, Prenzlau und Kyritz.

Unter der Telefonnummer 116 117 können Menschen über 80 Jahre und Personal in medizinischen Einrichtungen mit Kontakt zu Covid-19-Patienten nun ihre Impfung vereinbaren. Weil aber noch immer wenig Impfstoff da ist, könnten zunächst nur 7.500 Menschen behandelt werden, hieß es. Allerdings weist die Kassenärztliche Vereinigung auch darauf hin, dass die Termine auch sehr ausgebucht sein könnten, und verweist auf die weiteren Terminvergaben in den kommenden Tagen.

Terminvergaben für die Zentren in Cottbus, Potsdam und Schönefeld sind dagegen weiterhin nicht möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung hatte am Freitag mitgeteilt, dass im Land rund 9.000 Impftermine umgebucht werden müssen, weil es Schwierigkeiten bei der Impfstoff-Lieferung gibt.



Als Folge dieser Schwierigkeiten wurden Erst-Impfungen in den Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld in den kommenden beiden Wochen abgesagt. Die Betroffenen werden der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge telefonisch über die Umbuchung informiert. Bereits vergebene Termine für die Zweitimpfung allerdings sollen eingehalten werden.