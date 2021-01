Bild: dpa/Patrick Pleul

Bisher 8.000 Impfungen - Impfungen in Brandenburg kommen nur langsam voran

07.01.21 | 16:31

Die Corona-Impfungen in Brandenburg kommen nur schleppend voran. Landesweit wurden bis Mittwoch 8.182 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, wie aus aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts [rki.de] hervorgeht.



Zwar wurden damit innerhalb eines Tages rund 3.000 Brandenburger und Brandenburgerinnen geimpft - am Vortag waren es noch rund 5.400 Impfungen -, allerdings bleibt das Land im bundesweiten Vergleich weiter auf dem drittletzten Platz bei den Impfungen pro 1.000 Einwohnern (3,2). In den Zahlen sind allerdings nicht die Impfungen in den beiden Impfzentren in Cottbus und Potsdam enthalten. Die beiden Zentren sind seit Dienstag geöffnet.

Termin-Hotline tagelang überlastet

Zunächst werden in Brandenburg alle über 80-Jährigen sowie Bewohner von Pflegeheimen sowie das dortige Personal und auch Krankenhausbeschäftigte geimpft. Termine für die Impfzentren werden über die Telefonnummer 116 117 vergeben. Die Hotline ist seit ihrem Start am Montag überlastet, viele Anrufer kommen nicht durch.



Michael Ranft, Leiter des Corona-Krisenstabs in Brandenburg sowie Staatssekretär im Brandenburger Gesundheitsministerium, kündigte am Mittwoch im Inforadio des rbb an, man sei sich des Problems bewusst und wolle in den nächsten Tagen und Wochen die Zahl der Impfungen im Land schrittweise erhöhen.

DRK schickt mehr Impfteams in Pflegeheime