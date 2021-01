Kim Berlin Donnerstag, 28.01.2021 | 08:16 Uhr

Das ist nicht nur sehr bedauerlich, sondern entsetzlich, wie im Flächenland mit den Senioren umgegangen wird. Das grüne Gesundheitsministerium versagt in allen Bereichen und die Spd( sozial im Namen) lässt das gewähren. Was soll dass, Tausende älterer Menschen 100 oder 180km auf die Reise zu schicken. In Israel kommt der Impfbus mit Krankenschwester, Sanitätssoldat und Fahrer auf den Parkplatz vom Supermarkt. Auch bei Knappheit ist es sinnvoller, ein mobiles Team mit aufbereiteten Dosen z.B. nach Schwedt zu schicken oder dort in der Klinik aufbereiten zu lassen, als die Menschen herumzufahren.

Frau Kniestedt von den Grünen hat früher nette RBB- Reportagen gemacht. Jetzt ist sie Gastronomin und MdL- das kann sie gerne sein- aber die Aussage " ich glaube, dass...." ist nicht professionell und nicht konstruktiv , hilft niemandem und zeigt die Entwicklung der bürgerlichen Grünen, denen Rentner völlig egal sind, in Bbg, in Berlin und überhaupt.