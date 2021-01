Die beste Reise ist in diesen Corona-Zeiten die, die man gar nicht erst antritt - dass das Virus sich derart rasant verbreiten konnte, verdankt es den Verkehrsströmen der globalisierten Welt. Aber was, wenn der Verwandtenbesuch im Ausland, die Dienstreise, der lange gebuchte Urlaub doch nicht warten können?

Wer sich bis zu zehn Tage vor seinem geplanten Trip nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss seine Einreise vorab online anmelden. Die Registrierung via einreiseanmeldung.de ersetzt das frühere System der sogenannten Aussteigerkarten. An "normale" Risikogebiete hat man sich nach einem Jahr Pandemie schon gewöhnt, wegen der neu entdeckten Sars-CoV-2-Mutationen gibt es seit Sonntag aber noch zwei strengere Einstufungen für Einreisende.

Für insgesamt fast 30 Länder mit besonders hohen Infektionszahlen oder besonders gefährlichen Virusvarianten gilt seit Sonntag eine Testpflicht schon vor der Einreise nach Deutschland. Als sogenannte Hochinzidenzgebiete zählen laut Robert-Koch-Institut Länder mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner [rki.de]. Das sind zum Beispiel Tschechien, Albanien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Portugal, Spanien und die USA.

Die zweite Kategorie sind sogenannte Virusvarianten-Gebiete - vier Regionen, in denen deutlich ansteckendere Mutationen bereits verbreitet sind: Großbritannien, Irland, Brasilien und Südafrika. Diese Liste könnte in den nächsten Tagen und Wochen länger werden, weil das Tempo der Ausbreitung von Varianten wie B117 momentan in mehreren Ländern beschleunigt. In Berlin steht das Humboldt-Klinikum wegen eines B117-Ausbruchs unter Quarantäne.